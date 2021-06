https://it.sputniknews.com/20210616/svelato-il-taxi-del-futuro-elettrico-decolla-e-atterra-come-un-elicottero-vola-come-un-aereo-11769159.html

Svelato il taxi del futuro: Elettrico, decolla e atterra come un elicottero, vola come un aereo

La famosa blogger automobilistica britannica Supercar Blondie era presente alla presentazione del prototipo lanciato dalla società Archer Aviation ed ha riservato parole di entusiasmo nei confronti del futuristico mezzo.Il velivolo, che è stato chiamato ‘Maker’, appare a prima vista come un ibrido tra un elicottero, dato che decolla ed atterra in orizzontale, ed un aereo, perché una volta in volo i rotori anteriori ruotano di 90 gradi, la rotta diviene orizzontale, e il mezzo, dalle ampie ali (12 metri di apertura), assume tutto l’aspetto e le caratteristiche tipiche di un aereo.In effetti dal punto di vista tecnico si tratta di un convertoplano, cioè un velivolo che appunto combina le caratteristiche sia dell’elicottero che dell’aereo, grazie alla caratteristica dei rotori mobili, che in questo caso sono addirittura elettrici.Tra i vantaggi di questo mezzo si possono annoverare:Punti deboliVa anche detto che vi sono ancora punti deboli in questa innovazione, pur se la presentazione della blogger è senza se e senza ma entusiastica:D’altra parte va pur detto che l’azienda intende iniziare ad offrire voli commerciali non prima del 2024, quindi c’è ancora tempo per i perfezionamenti.

