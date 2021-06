https://it.sputniknews.com/20210616/salma-del-comandante-capurro-sbarcata-a-taranto-dopo-aver-navigato-i-mari-per-2-mesi-11763694.html

Salma del comandante Capurro sbarcata a Taranto dopo aver navigato i mari per 2 mesi

Morto a bordo della portacontainer che comandava 15 giorni dopo esservi salito, la sua salma ha vagato nei mari del mondo per due mesi. Ora la famiglia chiede... 16.06.2021, Sputnik Italia

Angelo Capurro è tornato in Italia, seppur rinchiuso in una bara sigillata. Ieri la salma è sbarcata sulla banchina del molo polisettoriale di Taranto per essere restituita alla famiglia dopo due mesi di navigazione.Capurro si imbarcò a bordo della portacontainer Ital Libera il 28 marzo scorso a Durban, in Sudafrica, per assumerne il comando. Il 13 aprile morì probabilmente per Covid, ma non è ancora certo.Capurro era originario di La Spezia, e da lì la famiglia è scesa a Taranto per accoglierlo tra le lacrime.A bordo della nave, il corpo del comandante Capurro è stato conservato in una cella frigo alla temperatura di 4 gradi. Una di quelle celle frigo che di solito si usano per la conservazione degli alimenti, ha affermato la famiglia come riportato dal Corriere della Sera.Lo sbarco è stato coordinato dalla Sanità marittima, dalla Guardia costiera e dalla Polizia di Stato.Per fortuna dei familiari, la chiesa locale ha inviato un sacerdote, don Ezio Succa, cappellano della Stella Maris che nella città di Taranto assiste i marittimi provenienti da ogni parte del mondo. Si è occupato lui di officiare una cerimonia funebre una volta sbarcata la salma.L’autopsiaOra la procura di La Spezia condurrà una indagine su quanto accaduto. La famiglia ha sporto denuncia e i giudici hanno già disposto l’autopsia sul corpo del marittimo.A quanto pare a bordo il Covid era presente, dice il figlio di Capurro. Hanno saputo che un paio di marinai erano stati fatti sbarcare per questo motivo, ma se il loro congiunto è morto a causa del virus non lo sanno. E poi si domandano perché non vi fosse un presidio sanitario a bordo nella portacontainer Ital Libera.

