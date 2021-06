https://it.sputniknews.com/20210616/putin-la-russia-non-effettua-esercitazioni-militari-avvicinando-i-suoi-mezzi-verso-i-confini-usa-11771347.html

Putin: la Russia non effettua esercitazioni militari avvicinando i suoi mezzi verso i confini USA

Putin: la Russia non effettua esercitazioni militari avvicinando i suoi mezzi verso i confini USA

Lo ha detto il presidente russo durante la conferenza stampa dopo i colloqui con l'omologo americano, Joe Biden. 16.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-16T18:08+0200

2021-06-16T18:08+0200

2021-06-16T19:36+0200

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/11768045_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_b54861a4b0a56d694bb53fb16aa19847.jpg

Allo stesso tempo, la Russia e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per restituire reciprocamente gli ambasciatori ai rispettivi incarichi diplomatici, ha annunciato il presidente Vladimir Putin. "Per quanto riguarda il ritorno degli ambasciatori ai loro posti - l'ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca e l'ambasciatore russo a Washington, abbiamo raggiunto un accordo, questo problema è stato risolto", ha detto Putin, parlando con i giornalisti dopo il suo vertice con Biden.Ritorno degli ambasciatori russo e americano ai rispettivi incarichiL'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha lasciato Washington ed è tornato in Russia ad aprile per consultazioni sulla scia di uno scandalo diplomatico che è avvenuto dopo che Biden ha concordato con l'appellativo di un giornalista su Putin di "killer" senza anima.L'ambasciatore degli Stati Uniti in Russia John Sullivan ha lasciato Mosca lo stesso mese. Il battibecco diplomatico è stato esacerbato dopo che l'amministrazione Biden ha inflitto alla Russia un nuovo round di sanzioni, prendendo di mira il debito sovrano del paese e introducendo altre importanti restrizioni del settore finanziario e bancario sulla nazione eurasiatica.Armi nucleari, il tema dell'Artico e le proteste socialiIl presidente russo ha anche confermato che lui e Biden hanno discusso di armi nucleari, e ha detto che la Russia e gli Stati Uniti hanno una responsabilità speciale per garantire la stabilità strategica globale. Putin ha confermato che il tema dell'Artico è stato discusso "in dettaglio" durante il vertice. Per quanto riguarda le affermazioni statunitensi sulle violazioni dei diritti umani da parte della Russia, Putin ha ironicamente sottolineato che il centro di detenzione illegale degli Stati Uniti a Guantanamo Bay è ancora aperto. Commentando il movimento di protesta Black Lives Matter negli Stati Uniti, Putin ha detto che mentre la Russia simpatizza con il popolo americano, non vuole e non permetterà che simili proteste si svolgano sul suo territorio. Lo stesso vale per le rivolte che hanno avuto luogo presso il complesso Capitol degli Stati Uniti a Washington, DC nel mese di gennaio, ha detto.Ha aggiunto che le restrizioni già imposte sono costate agli Stati Uniti tanto quanto alla Russia.Biden un partner di dialogo costruttivo, niente illusioni sui rapporti con gli UsaPutin ha anche risposto a una domanda sull'anima di Biden, e "ciò che ha visto negli occhi di Biden" al vertice, dicendo "Sulla sua anima non posso commentare, ma è un partner di dialogo molto equilibrato e costruttivo".Alla domanda sulle leggi statunitensi che fanno pressione sui media russi che operano negli Stati Uniti, Putin ha detto che mentre Sputnik e RT, che sono stati etichettati come agenti stranieri dagli Stati Uniti, rispettano le leggi statunitensi, i media americani spesso non lo fanno.Ha anche confermato che il Ministero degli Esteri russo e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti lavoreranno sulla questione dello scambio di prigionieri dopo il vertice.

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin