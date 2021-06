https://it.sputniknews.com/20210616/prossimo-uomo-sulla-luna-sara-corsa-usa-cina-per-il-capo-della-nasa-11766961.html

Prossimo uomo sulla Luna? Sarà corsa USA-Cina per il capo della Nasa

Per il nuovo amministratore della Nasa la Cina è un temibile concorrente nella corsa alla riconquista della Luna, ha intenzione di allearsi con la Russia per... 16.06.2021

L'abilità tecnica cinese dimostrata dall'atterraggio del loro primo rover su Marte, oltre all’imminente annuncio Russia-Cina sulla cooperazione nello spazio, suggerisce che gli Stati Uniti avranno dei concorrenti da affrontare nel tentativo di far atterrare due astronauti americani sulla Luna nel 2024, secondo il nuovo amministratore della NASA Bill Nelson (nominato il 3 maggio scorso).Nelson ha affermato che il successo dell'atterraggio del rover cinese su Marte avvenuto lo scorso 14 maggio, la seconda nazione a riuscirsi dopo gli Stati Uniti, ha dato carburante al programma spaziale cinese e forse ha fornito l’impulso per un importante annuncio sui progetti spaziali da parte di Russia e Cina, previsto mercoledì pomeriggio a San Pietroburgo durante una conferenza spaziale internazionale.Martedì, il capo dell'agenzia spaziale Roscosmos, Dimitry Rogozin, ha accennato a un tale annuncio durante la conferenza GLEX-2021, affermando che Russia e Cina stanno discutendo di un progetto quadro per la creazione di una stazione lunare internazionale per scopi scientifici.Nelson ha anche affermato che la richiesta di budget di 24,8 miliardi di dollari della NASA per l'anno fiscale 2022 è adeguata se si vuol far avanzare il piano degli Stati Uniti per riportare gli esseri umani sulla Luna nel 2024.

