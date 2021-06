https://it.sputniknews.com/20210616/proroga-stato-emergenza-a-dicembre-interviene-meloni-folle-noi-contrari-11764589.html

Proroga stato emergenza a dicembre, interviene Meloni: folle, noi contrari

Giorgia Meloni non ci sta alla proroga dello stato di emergenza, dice no e scrive un post infuocato per dire che le leggi ordinarie bastano a gestire la... 16.06.2021, Sputnik Italia

politica italiana

giorgia meloni

Interviene quindi prontamente per manifestare la contrarietà sua e del partito Fratelli d’Italia all’ipotesi di prolungare lo stato di emergenza sanitaria oltre la scadenza del 31 di luglio.E aggiunge:Per questo Meloni e il suo partito credono che “il 2021 deve essere l'anno del ritorno alla normalità: il nostro ordinamento è in grado di gestire la pandemia con i poteri e gli strumenti ordinari di cui già dispone, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Parlamento”.Il dietro le quinte della prorogaNei giorni scorsi si era diffusa la notizia che voleva il 31 luglio ultimo giorno dello stato di emergenza sanitaria dichiarato il 31 gennaio del 2020.Al Forum Ansa, Matteo Salvini è intervenuto sull’argomento affermando che a suo “avviso non ci sono i presupposti per trascinare lo stato di emergenza. Credo sarebbe un bel messaggio, come dire il peggio è passato”. Però premette che con Draghi non ha ancora parlato della questione.

