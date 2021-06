https://it.sputniknews.com/20210616/petizione-per-non-consentire-a-jeff-bezos-di-tornare-sulla-terra-riceve-10000-firme-in-pochi-giorni-11767240.html

Petizione per non consentire a Jeff Bezos di tornare sulla Terra riceve 10.000 firme in pochi giorni

2021-06-16T19:03+0200

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos non dovrebbe poter tornare sulla Terra dopo il suo volo suborbitale previsto per luglio - è questa la chiamata dell’autore, tale Jose Ortiz, di un'ironica petizione su Change.org che ha già raccolto quasi 10mila firme e il cui numero nelle ultime ore ha preso ad aumentare a vista d’occhio.Lanciata pochi giorni fa, la petizione è diretta a Blue Origin, la compagnia di lancio di razzi fondata da Jeff Bezos nel 2000 e operatore del prossimo volo.Primo volo con equipaggio della capsula New ShepardJeff Bezos dovrebbe raggiungere lo Spazio come parte del primo volo suborbitale con equipaggio del razzo riutilizzabile New Shepard creato dalla sua compagnia Blue Origin. Il volo è previsto per il 20 luglio, 52° anniversario dello sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Il nome si riferisce ad Alan Shepard, il primo astronauta americano a volare nello spazio.Il razzo New Shepard continuerà la sua ascesa fino a un'altitudine di circa 100 km. Questo punto è considerato il confine tra l'atmosfera terrestre e lo spazio dalla Federazione Aeronautica Internazionale (FAI). Eppure la NASA, l'Aeronautica degli Stati Uniti, la Federal Aviation Administration (FAA) e la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti stimano che questo confine si trovi 20 chilometri più in basso.Questa distinzione non è secondaria, dal momento che un altro miliardario americano, Richard Branson, fondatore di Virgin Galactic Holdings Inc., prevede di partecipare a un viaggio di prova il 4 luglio a bordo del veicolo suborbitale VSS Unity, che può raggiungere un'altitudine di 80 km. Il successo di entrambi i voli potrebbe quindi innescare un dibattito su chi per primo sarà riuscito a portare degli ospiti nello Spazio con un volo suborbitale.I voli suborbitaliUn volo suborbitale è un volo che raggiunge sì lo Spazio, ma che non compie un’orbita completa ma ricade dopo alcuni minuti in cui i viaggiatori sperimentano l’assenza di gravità.Storicamente i primi veicoli con pilota a compiere voli suborbitali sono stati gli X-15 e lo lo SpaceShipOne, lo spazioplano che il 21 giugno 2004 compì il primo volo spaziale suborbitale realizzato con soli fondi privati e di conseguenza vinse il premio Ansari X (10milioni di dollari) pera ver raggiunto l’altitudine di 100 km.

