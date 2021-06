https://it.sputniknews.com/20210616/maturita-2021-oggi-esami-per-500-mila-studenti-11761120.html

Maturità 2021, oggi esami per 500 mila studenti

Una maturità "light" e facilitata per agevolare gli studenti relegati da quasi un anno a casa in Dad o studio alternato, quest'anno solo un esame orale. 16.06.2021, Sputnik Italia

Iniziano da oggi alle 8:30 gli esami di maturità 2021 per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori.Saranno 13.349 le commissioni preposte, per un totale di 26.547 classi coinvolte. Ammesso all'esame il 96,2% degli studenti, come riporta ANSA.Il voto finale sarà determinato per 40 punti dalla prova orale, e per i restanti 60 punti dalla performance dell'ultimo triennio, con 18 punti assegnabili per la terza classe, 20 per la quarta e 22 per la quinta.

