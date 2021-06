https://it.sputniknews.com/20210616/mackenzie-scott-fa-nuova-donazione-da-27-miliardi-di-dollari-contro-disuguaglianza-sociale-11766761.html

MacKenzie Scott fa nuova donazione da 2,7 miliardi di dollari contro disuguaglianza sociale

2021-06-16T15:34+0200

La filantropa miliardaria MacKenzie Scott ha donato 2.7 miliardi di dollari a 268 diverse organizzazioni per mantenere il loro lavoro e mostrare “fiducia e incoraggiamento", ha scritto in un post su Medium, pubblicato martedì.Ha condiviso la sua preoccupazione per la crescente concentrazione di ricchezza in un piccolo gruppo di persone. La miliardaria ha anche sottolineato che vorrebbe che i fondi fossero spesi dai destinatari a loro discrezione.Le organizzazioni che sono state scelte per gli aiuti finanziari variano notevolmente e coinvolgono istituti di istruzione superiore, tra cui l'Università della Florida Centrale e l'Università del Texas a San Antonio, organizzazioni caritatevoli che lavorano con i rifugiati, comunità minoritarie, sostenitori dei diritti civili, così come le arti e le istituzioni culturali.Nell'ultimo anno, Scott ha donato quasi 5,9 miliardi di dollari per sostenere la lotta contro la pandemia globale, la disuguaglianza razziale e la povertà estrema.Scott ha ricevuto una percentuale delle azioni Amazon dopo aver divorziato da Bezos nel 2019. A quel tempo, il titolo aveva un valore di 35 miliardi, ma il suo prezzo è aumentato significativamente durante la pandemia. Attualmente, il suo patrimonio netto stimato è di 60 miliardi.

