https://it.sputniknews.com/20210616/lalto-dirigente-di-alibaba-racconta-ai-media-il-nuovo-hobby-di-jack-ma-11776237.html

L'alto dirigente di Alibaba racconta ai media il nuovo hobby di Jack Ma

L'alto dirigente di Alibaba racconta ai media il nuovo hobby di Jack Ma

Parlando delle recenti attività di Ma, Tsai ha riferito che quest'ultimo ha "iniziato a dipingere come hobby". 16.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-16T22:37+0200

2021-06-16T22:37+0200

2021-06-16T22:37+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/887/24/8872409_0:0:2717:1529_1920x0_80_0_0_ac8a58f38da1b7cc03a8d29857a374d0.jpg

Joe Tsai, vice presidente esecutivo del gigante cinese dell'e-commerce Alibaba, ha rivelato che il fondatore della società Jack Ma sta attualmente mantenendo un profilo basso, riporta CNBC.Durante una recente intervista su "Squawk Box", Tsai ha detto che Ma sta "tenendo un profilo basso in questo momento", aggiungendo che "ha iniziato a dipingere come hobby".Indicando la considerevole multa di 2,8 miliardi che Alibaba aveva ricevuto in aprile per le presunte pratiche commerciali anticoncorrenziali della società, Tsai ha affermato che "è acqua passata"."Penso che voi dobbiate separare ciò che sta accadendo a Jack e ciò che sta accadendo alla nostra attività", ha osservato. "La nostra attività è sotto una sorta di ristrutturazione sul lato finanziario delle cose, e anche nella regolamentazione antitrust" ha aggiunto Tsai.A dicembre 2020, i regolatori cinesi hanno lanciato un'indagine anti-trust in Alibaba citando rapporti di comportamento monopolistico.

https://it.sputniknews.com/20210410/antitrust-cinese-multa-alibaba-per--23-miliardi-per-violazione-del-monopolio-10393537.html

https://it.sputniknews.com/20201225/alibaba-magnate-jack-ma-perde-36-miliardi-di-dollari-in-un-giorno-per-linchiesta-dellantitrust-9937639.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo