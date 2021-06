https://it.sputniknews.com/20210616/la-variante-delta-e-gia-nelle-nostre-case-dice-il-professore-galli-11766548.html

La variante Delta è già nelle nostre case, dice il professore Galli

Bisogna fare più sequenziamento per stanare la variante indiana che è già appollaiata in casa nostra, afferma il professore Galli. Che chiede di mettere su una... 16.06.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

Non bastava la variante inglese già più diffusiva della prima e più “tranquilla” versione del Sars-CoV-2, ci voleva pure la variante indiana o Delta a complicare il quadro pandemico.E il professore Massimo Galli, direttore del dipartimento di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano punto di riferimento per i patogeni nel Nord Italia, avvisa i naviganti che “la variante indiana si diffonde meglio di quella inglese”, ma ci tiene a precisare che si tratta di una lotta “e non è detto che si debba perdere”.E la palestra di Milano dove è esploso un focolaio con alcuni casi sequenziati e risultati essere variante Delta, lo dimostra.Ecco perché secondo il professore Galli bisogna impegnarsi di più con il tracciamento, dice ospite della trasmissione televisiva ‘Agorà’ su Rai 3.Variante Delta sottostimata in ItaliaE fa il confronto con la Gran Bretagna dove, dice, “hanno messo in piedi una macchina da guerra che sforna una quantità incredibile di sequenze”.Ecco perché noi ci dovremmo impegnare un poco di più, magari investendo più soldi per fare elevare ulteriormente il record del debito pubblico.Quelli che non rispondono al vaccinoIl professore spiega che abbiamo “una fettina non grande, sottile ma importante, di persone che non rispondono al vaccino”, ecco perché crede che non basti vaccinare per dare “il bollino verde” di immunità.

