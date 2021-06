https://it.sputniknews.com/20210616/la-famiglia-piu-ricca-del-mondo-aumenta-il-suo-patrimonio-grazie-a-vendita-azioni-di-walmart-11775703.html

La famiglia più ricca del mondo aumenta il suo patrimonio grazie a vendita azioni di Walmart

La famiglia Walton, considerata la più ricca degli Stati Uniti e del mondo, ha raccolto 2.100 milioni di dollari grazie alla vendita delle azioni Walmart, di... 16.06.2021, Sputnik Italia

Alice, Rob e Jim Walton, discendenti di Sam Walton, fondatore della più grande catena di vendita al dettaglio del mondo Walmart, hanno venduto 16,7 milioni di azioni della società finora nel 2021 nel tentativo di evitare di perdere la loro quota nel mezzo del riacquisto azionario.Attualmente, i Walton possiedono circa la metà delle azioni in circolazione di Walmart, attraverso un trust e la società di investimenti Walton Enterprises.Queste vendite "sono coerenti con lo sforzo della famiglia di mantenere un adeguato equilibrio tra la famiglia di Walmart e la proprietà non familiare compensando possibili aumenti della sua percentuale di proprietà nel tempo e aiutando a finanziare contributi di beneficenza", ha detto Randy Hargrove, portavoce di Walmart Bentonville, la sede del rivenditore in Arkansas.Aumento delle azioniWalmart ha iniziato un programma di riacquisto nel 2015, secondo Bloomberg. I riacquisti hanno contribuito a ridurre le azioni eccezionali di Walmart del 13%, quindi la partecipazione dei Waltons sarebbe salita alle stelle oltre il 50% senza la loro vendita.La Walton family company è stata uno dei beneficiari della pandemia di coronavirus. Il patrimonio netto totale dei fratelli è aumentato del 2,6% a 165,7 miliardi di dollari nella sola prima metà del 2020.

