Il mix di vaccini Covid-19 è tranquillo, dice direttore Aifa Magrini: potete farlo

Il mix dei vaccini contro il coronavirus si può fare senza rischi per la salute delle persone. La rassicurazione dell'Aifa agli under 60 con prima dose... 16.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-16T20:23+0200

Fare o non fare la seconda dose del vaccino contro la Covid-19 lasciandosi somministrare un farmaco diverso? Questo il timore che ancora si insinua pervasivo nella mente di molti italiani e italiane che hanno partecipato agli open day del vaccino AstraZeneca in particolare.Sì, perché chi ha fatto Janssen ha terminato non deve fare più nulla. Invece gli under 60 che hanno ricevuto il VaxZevria devono ricevere la seconda dose oppure è come non essersi sottoposti al vaccino, perché la copertura offerta dalla sola prima dose non basta.E dopo le tante raccomandazioni di questi giorni, arriva in coda anche quella del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini:Magrini spiega che bisogna avere “fiducia e il massimo di tranquillità” perché la pratica del mix è stata già adottata da mesi da tanti altri paesi in Europa.E poi alla base della vaccinazione eterologa, aggiunge, “ci sono studi clinici che sono stati fatti nel massimo rigore etico, ma non erano studi particolarmente problematici.”AstraZeneca e Janssen (J&J) sono ugualmente rischiosiIl direttore dell’Aifa dice esplicitamente che al vaccino Janssen è stato dato “uno spazio ulteriore” che è “relativo al fatto che gli effetti indesiderati sembrano essere meno frequenti, decisamente meno, e pertanto nell’accumularsi dei dati nel mondo si vedrà se questo vaccino possa essere in qualche modo recuperato per popolazioni speciali in totale sicurezza”.Gli Open Day con Janssen potrebbero quindi riprendere.

