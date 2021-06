https://it.sputniknews.com/20210616/il-concorso-di-fotogiornalismo-stenin-ha-annunciato-la-short-list-2021-11754504.html

Il concorso di fotogiornalismo Stenin ha annunciato la short list 2021

La giuria internazionale del concorso per giovani fotoreporter intitolato ad Andrei Stenin, rappresentata da fotografi pluripremiati ed esperti mondiali di... 16.06.2021, Sputnik Italia

La giuria internazionale del concorso per giovani fotoreporter intitolato ad Andrei Stenin, rappresentata da fotografi pluripremiati ed esperti mondiali di fotografia, ha annunciato i vincitori dell’edizione 2021. Per scegliere chi premiare, la giuria ha visionato qualcosa come 4,5 mila opere da 70 Paesi. La short list con i nomi dei primi classificati è pubblicata nella versione russa del sito del concorso e in quella inglese.Da coloro che rientrano nella short list sono rappresentati 17 Paesi tra cui Cina, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Grecia, Egitto, India, Turchia e altri. Per la prima volta, nella short list sono presenti fotografi di Indonesia, Messico e Canada.Gli argomenti delle opere dei premiati all’edizione 2021 formano un flusso visuale di quegli eventi che hanno fanno esplodere il traffico delle notizie sulle testate giornalistiche l’anno scorso. Tra i temi principali vi sono le proteste di maggio a Minneapolis, la catastrofe ecologica provocata dall’invasione di cavallette in Africa e in Asia, che non ha precedenti negli ultimi 25 anni, la pandemia di COVID-19 che ha già portato via milioni di vite in tutto il mondo.Nel sottolineare le particolarità degli scatti del 2021, la curatrice del concorso Stenin e dirigente del servizio progetti visivi di MIA “Rossiya Segodnya” Oxana Oleynik ha commentato così: Chi vincerà il più alto trofeo del concorso Stenin, il Grand prix, e come verranno distribuiti i premi nelle varie categorie, lo si saprà a settembre. Nel primo mese di autunno il concorso Stenin annuncerà i vincitori sul sito stenincontest.ru | stenincontest.com.In programma al concorso vi sarà anche il tradizionale inizio della tournée dei vincitori in varie città del mondo fino a fine anno.Sul concorsoIl Concorso internazionale di fotogiornalismo intitolato ad Andrei Stenin, organizzato da MIA “Rossiya Segodnya” sotto l’egida della Commissione della Federazione Russa per l’UNESCO, ha l’obiettivo di sostenere i giovani fotografi e di attirare l’interesse del pubblico verso i compiti del moderno giornalismo fotografico. È una piattaforma per i giovani fotografi di talento, sensibili e aperti a tutto ciò che è nuovo, dalla quale dirigono la nostra attenzione sulle persone e sugli eventi vicini a noi.I partner mediatici generali del concorso sono: il canale televisivo statale della Federazione Russa Rossija-Kultura, il canale televisivo Moskva 24, il portale di informazione e notizie Вести.Ru.I partner mediatici internazionali del concorso sono: l’agenzia di informazione e radio Sputnik, il portale e canale televisivo RT, l’agenzia di stampa Askanews, la holding mediatica Independent Media, l’agenzia di stampa Telam, l’agenzia di stampa ANA, lo Shanghai United Media Group (SUMG), il portale Internet del quotidiano China Daily, il portale Internet The Paper, il network mediatico Al Mayadeen, l’agenzia di informazione Prensa Latina, il portale Internet DBW. Sostengono il concorso come partner mediatici di settore: l’unione giornalisti russi, il portale di informazione YOung JOurnalists, il portale Russian Photo, il portale Photo-study.ru, la scuola di fotografia Akademija fotografii, la rivista Fotoargenta, il Club di fotogiornalismo di Nuova Delhi, la rivista LF Magazine, il portale Internet All About Photo, la rivista di fotografia EYE, la rivista Artdoc, il portale Internet IPhoto Channel, la piattaforma-partner-festival internazionale PhotON.

