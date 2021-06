https://it.sputniknews.com/20210616/genova-uomo-34enne-con-sindrome-trombotica-s-martino-nessuna-relazione-con-vaccino-11771094.html

Genova, uomo 34enne con sindrome trombotica, S. Martino: nessuna relazione con vaccino

Ancora un caso di un evento trombotico post-vaccinazione, ancora in Liguria, ma questa volta sarebbero escluse le correlazioni tra il vaccino e "il grave... 16.06.2021, Sputnik Italia

Un uomo di 34 anni che aveva ricevuto il vaccino Janssen lo scorso 5 giugno è stato ricoverato presso l’unità coronarica al policlinico San Martino di Genova, con trasferimento dall’Asl 1 di Imperia per una sospetta sindrome trombocitopenica trombotica post-vaccinale.Il caso è stato segnalato all’Agenzia del farmaco italiana (Aifa).L’uomo ha sviluppato i sintomi mercoledì 16 giugno all’11 esima giornata dalla somministrazione del vaccino monodose.Inoltre è stata avviata l’indagine per la ricerca degli anticorpi anti-PF4 per confermare il sospetto di sintesi trombotica”.Il paziente è attualmente cosciente e terminata la fase diagnostica sarà trasferito in terapia intensiva generale, fa sapere ancora il nosocomio come riportato dal quotidiano italiano.Janssen e i casi più rariProprio quest’oggi il direttore generale dell’Aifa aveva riferito ad Agorà su Rai 3, che per il vaccino monodose Janssen, anch’esso a vettore virale come quello di AstraZeneca, si era scelto di tenere le maglie più larghe e di non imporre lo stesso divieto perché stava dimostrando una minore frequenza di eventi trombotici avversi.

