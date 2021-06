https://it.sputniknews.com/20210616/fisco-144-scadenze-nel-mese-di-giugno-che-mandano-in-tilt-gli-italiani-11761452.html

Non c'è pace per il contribuente, nel mese di giugno ben 144 gli adempimenti da portare a termine entro i termini di scadenza previsti per evitare sanzioni e... 16.06.2021, Sputnik Italia

Non si era detto di semplificare, di ridurre gli oneri amministrativi e di eliminare delle tassazioni che spesso costano allo Stato più di quanto spera di raccogliere? Sì, ma è tutto di là da venire, la riforma del Fisco è in fase di elaborazione, per ora il contribuente deve destreggiarsi tra le 144 scadenze fiscali previste per il mese di giugno, con i commercialisti al centro della linea di fuoco.Quindi, da oggi 16 giugno e fino al 30 giugno, scatta un periodo di incassi per le casse dell’Erario sicuramente benefico dati gli scarsi incameramenti del 2020. Un beneficio utile anche per il debito pubblico giunto a un nuovo record.Gli adempimenti del 16 giugnoQuesto mercoledì sono ben 62 gli adempimenti da saldare. C’è da pagare la rata del canone Rai per i soggetti che corrispondono redditi di pensione, ma va versata anche l’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.C’è anche la Tobin Tax da pagare sulle transazioni finanziarie, ma in questo caso spesso è la banca o il gestore del portafoglio a fare da sostituto e a prelevarli in automatico. Meglio però controllare.Commercianti e imprese in genere devono pagare la quarta rata del saldo IVA relativo all’anno di imposta 2020, come risulta dalla dichiarazione dei redditi.E ancora versamenti sui riscatti di polizze vita, sui premi e le vincite, su cessione titoli e valute, su rendite AVS… Ecco, ad ognuno la sua tassa e la sua pena da qui al 30 giugno.

