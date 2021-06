https://it.sputniknews.com/20210616/evax-laltro-vaccino-italiano-previene-il-contagio-nei-topi-gia-passati-ai-test-sulluomo-11767825.html

eVax: l'altro vaccino italiano previene il contagio nei topi, già passati ai test sull'uomo

eVax: l’altro vaccino italiano previene il contagio nei topi, già passati ai test sull’uomo

Si chiama eVax ed è l’altro vaccino italiano su cui lavorano da giugno 2020 più società a livello internazionale con capofila le italiane Rottapharm Biotech, Takis e l’Igea di Carpi.Da marzo sono iniziate anche le fasi di sperimentazione sull’uomo: fase 1 e fase 2, tutt’ora in corso. Il vaccino dovrebbe essere pronto per il 2022, secondo quanto riportato dall'Ansa.La particolarità di questo vaccino è la sua tecnologia farmaceutica basata sul Dna unita alla tecnica dell’elettroporazione, la quale permette il passaggio del Dna nelle cellule usando brevi stimoli elettrici.Gli studi di fase 1 e 2 in Italia sono in corso presso l’ospedale San Gerardo di Monza con il supporto dell’Università di Milano Bicocca, presso l’Istituto nazionale tumori Pascale di Napoli, e presso l’Istituto Spallanzani ed anche presso il Centro di ricerche cliniche di Verona.Un vaccino internazionaleIl vaccino eVax è un’ampia collaborazione con altri poli di ricerca internazionali che uniscono lo Spallanzani, il San Raffaele di Milano all’Università di Ulm con sedi in Germania e Israele.Coinvolto anche il National infection service del servizio di sanità pubblica inglese.Grazie al finanziamento europeoIl progetto di sperimentazione sui topi è stato portato avanti grazie ad un finanziamento europeo, a differenza del vaccino Reithera che aveva chiesto l’accesso ad un finanziamento statale che si è visto bocciare dalla Corte dei Conti.Un vaccino facile da creare ed economicoGli autori del vaccino eVax dicono che questo è facile da riprodurre in larga scala e che non necessita della catena del freddo per essere spostato e conservato.Una società spin-off della Takis e dedicata alla veterinaria, si sta occupando di sviluppare un vaccino contro Sars-CoV-2 in grado di proteggere anche gli animali, dal momento che diverse specie possono essere infettate e generare varianti.

