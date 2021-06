https://it.sputniknews.com/20210616/dopo-casi-di-falsi-vaccini-contro-la-rabbia-gli-usa-vietano-limportazione-di-cani-da-113-paesi-11766381.html

Dopo casi di falsi vaccini contro la rabbia gli USA vietano l’importazione di cani da 113 paesi

Dopo casi di falsi vaccini contro la rabbia gli USA vietano l’importazione di cani da 113 paesi

La pandemia di coronavirus ha provocato un’ondata di adozioni di animali da compagnia negli Stati Uniti aumentando la domanda di importazione di cuccioli. La... 16.06.2021, Sputnik Italia

La rabbia è una malattia virale molto grave che può trasmettersi anche all’essere umano. Causa un'infiammazione acuta del cervello i cui sintomi iniziali sono febbre e prurito nel sito di esposizione ma che via via interessano sempre più il sistema nervoso centrale causando movimenti violenti e a scatto, emozioni incontrollate, paura dell'acqua, incapacità di muovere parti del corpo, confusione e perdita di coscienza.Una volta che i sintomi compaiono, quasi sempre la malattia si conclude con il decesso del paziente. Generalmente si trasmette attraverso il graffio o il morso di un animale infetto e si stima che, pur essendo pressoché estirpata nell’America del Nord e in Europa Occidentale, nel mondo circa 59mila persone muoiano per questa malattia ogni anno, ha detto la dott.ssa Emily Pieracci dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) che ai media ha spiegato il perché le autorità siano arrivate a vietare l’importazione da oltre cento paesi del mondo di cuccioli di cane.La pandemia ha comportato un aumento delle importazioni di cani, ma l’alta domanda ha attratto anche approfittatori e durante il 2020 il CDC ha scoperto più di 450 cuccioli in arrivo negli Stati Uniti con falsi certificati antirabica, motivo per cui il provvedimento di vietare le importazioni da paesi considerati non sufficientemente affidabili è stato necessario, ha spiegato.EccezioniNaturalmente esistono casi limite che vanno considerati, ha ammesso la stessa Pieracci:

