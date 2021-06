https://it.sputniknews.com/20210616/di-maio-su-chico-forti-daremo-il-massimo-per-ottenere-il-trasferimento-in-italia-11770687.html

Di Maio su Chico Forti: "Daremo il massimo per ottenere il trasferimento in Italia"

Al question time tenutosi all’Aula di Montecitorio il ministro degli Esteri ha parlato della questione di Chico Forti, attualmente detenuto in Florida per una... 16.06.2021, Sputnik Italia

Luigi Di Maio ha affrontato il tema di Chico Forti e del suo trasferimento in Italia durante la question time a Montecitorio.Chico Forti è attualmente detenuto in Florida per scontare una condanna per omicidio ma a dicembre il governatore della Florida ha autorizzato il trasferimento, il primo passo avanti in 21 anni dalla condanna.Attivato il Dipartimento di Giustizia, ma le autorità Usa non hanno ancora presentato la documentazioneLuigi Di Maio ha affermato, durante il question time, che il Dipartimento di Giustizia americano si è attivato per la trasmissione della documentazione e il 7 gennaio 2021 ha avviato l’iter per il nullaosta, sottolineando che si tratta di “una procedura complessa che riguarda diverse amministrazioni americane”."(Ad oggi, ndr) le autorità Usa non hanno ancora trasmesso la documentazione prevista", ha affermato il ministro, nonostante l'invio di una prima lettera della ministra della Giustizia Marta Cartabia il 10 marzo al governatore della Florida e una seconda del 9 giugno al Procuratore generale.

