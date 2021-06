https://it.sputniknews.com/20210616/dal-sud-america-arriva-una-nuova-variante-covid-che-preoccupa-loms-11771450.html

Dal Sud America arriva una nuova variante Covid che preoccupa l'Oms

La variante Lambda, scoperta nell'agosto 2020 in Cile, potrebbe sfuggire agli anticorpi, ma gli studi sono ancora limitati. L'Oms l'ha inclusa tra le "varianti di interesse".

2021-06-16T18:22+0200

variante lambda

coronavirus nel mondo

Si trasmette più della variante inglese, aumenta di 2,6 punti le probabilità di ospedalizzazione e ha dimostrato di essere capace di infettare, pur con conseguenze lievi, anche le persone che hanno ricevuto la doppia dose del vaccino anti Covid. La variante Delta, il nuovo nome della variante indiana del virus, ha fatto impennare la curva dei contagi in Inghilterra provocando il rinvio delle riaperture, e si sta diffondendo anche in Italia, con casi riscontrati in Lombardia e anche in Sicilia dove sono risultati positivi dieci migranti bengalesi sbarcati a Lampedusa. Ma questa non è la sola mutazione del virus a impensierire gli esperti. Da quel momento la variante si è diffusa in 29 Paesi, con una particolare concentrazione in Perù, Paese dove è stata scoperta, Cile, Argentina ed Ecuador. In Perù, secondo quanto si legge sull’agenzia di stampa Xinhua, che cita il report dell’Oms, dallo scorso aprile l’81 per cento dei casi Covid sono stati associati al nuovo ceppo. In Cile la percentuale negli ultimi due mesi è salita al 32 per cento e la variante Lambda è superata solo da quella brasiliana. In Ecuador e Argentina si parla di “elevata prevalenza”. Continua, quindi, il monitoraggio da parte degli esperti dell’organizzazione. Inizialmente, ricorda la Xinhua, anche la variante Delta, l’ex variante indiana, era stata classificata come “variante di interesse” dall’Oms. Dopo la sua diffusione repentina, lo scorso 11 maggio era stata poi denominata VOC, ossia Variant of Concern.

