Cremlino su vertice Putin-Biden: appelli a contenere la Russia non sono costruttivi

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che le dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti sulla necessità di contenere la Russia in vista del vertice Biden-Putin di Ginevra "non alleviano l'atmosfera generale". Putin è "sempre chiaro" quando si tratta di "delineare le linee rosse per la Russia", ha aggiunto.Nel frattempo, Peskov ha sostenuto che c'è un segnale positivo nella retorica americana che chiede un dialogo con la Russia, di cui il presidente Putin terrà conto. Affrontando la questione dell'Ucraina, argomento che dovrebbe essere sollevato dai due presidenti durante i loro colloqui bilaterali, il portavoce ha osservato che la dichiarazione di Biden sulla possibilità che l'Ucraina aderisca alla NATO sarà presa in considerazione da Mosca. Putin e Biden si incontreranno nel pomeriggio a Villa La Grange, vicino al Lago di Ginevra, per parlare di stabilità strategica, criminalità informatica, pandemia di Covid e una serie di altre questioni. Anche il controllo degli armamenti dovrebbe essere uno degli argomenti discussi dai due presidenti, ma la sostanza di queste discussioni "va oltre il quadro delle relazioni bilaterali", ha detto Peskov a Perviy Kanal. In precedenza Putin ha sostenuto che le relazioni tra i due paesi hanno toccato "un punto molto basso". Secondo il Cremlino, il tempo per i colloqui di Putin e Biden non sarà limitato, poiché è abbastanza difficile mettere tutte le questioni in 5 ore di trattative. Potrebbero persino avere un incontro faccia a faccia, se lo riterranno necessario, ha rivelato il portavoce.

