Cremlino: nessuna ragione per rimuovere gli Usa da lista delle nazioni ostili

Cremlino: nessuna ragione per rimuovere gli Usa da lista delle nazioni ostili

Non ci sono ancora motivi per rimuovere gli Stati Uniti dalla lista delle nazioni ostili della Russia, ha detto a Sputnik il portavoce del Cremlino Dmitry... 16.06.2021, Sputnik Italia

Il governo russo ha approvato l'elenco di "stati stranieri che commettono azioni ostili contro la Russia" a metà maggio. L'elenco comprende solo gli Stati Uniti e la Repubblica Ceca.L'incontro dei due leader, Vladimir Putin e Joe Biden, ha richiesto più di tre ore, durante le quali sono stati trattati tutti gli argomenti previsti per la discussione tra i rappresentanti delle due potenze, mentre entrambi i leader hanno affermato che il vertice è stato produttivo.L'incontro è diventato una piattaforma di discussione per una vasta gamma di domande, tra cui i recenti attacchi informatici alle aziende americane, il conflitto in Ucraina e la cooperazione strategica in materia di sicurezza a seguito dell'estensione del nuovo trattato Start.Uno dei risultati positivi del vertice è diventato l'accordo sul ritorno degli ambasciatori russi e statunitensi alle rispettive ambasciate.

