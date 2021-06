https://it.sputniknews.com/20210616/covid-burioni-ho-una-figlia-di-10-anni-se-ne-avesse-12-la-farei-vaccinare-domattina-11774474.html

Covid, Burioni: "Ho una figlia di 10 anni. Se ne avesse 12 la farei vaccinare domattina"

Il virologo Roberto Burioni ha parlato del progredire della campagna vaccinale durante un evento in diretta sulla pagina Facebook e sui canali del Gruppo San... 16.06.2021, Sputnik Italia

Durante il suo intervento Burioni ha fatto il punto sulla campagna e su quale sia la differenza tra la vaccinazione adulta, la quale presenta rischi infinitesimali, e quella dei ragazzi e dei bambini, esordendo con l'affermazione: "Ho una figlia di 10 anni. Se ne avesse 12 la farei vaccinare domattina".Impossibile sapere gli effetti collaterali a lungo termine del vaccino, così come dei cellulariBurioni ha poi dichiarato che i genitori si devono prendere una decisione che non sia tra effetti a lungo termine del vaccino e il niente, ma fra gli effetti a lungo termine del vaccino e quelli di un'infezione virale molto, molto pericolosa.Quest'ultimo ha poi concluso osservando che negli Usa hanno cominciato a vaccinare già da un po' i ragazzi dai 12 anni in su e ci sono un paio di mesi di vantaggio per capire se dovessero sorgere eventuali problemi, e puntualizzando quanto sia importante che la scuola riapra in sicurezza con i bambini ed i ragazzi vaccinati.

