Con queste 4 applicazioni possibile mandare messaggi anche in modalità offline

Sono sempre più richiesti servizi di messaggistica che possano funzionare anche offline, poiché spesso può capitare di non riuscire a connetterci a internet

Gem4me messenger test expert Anastasia IliIcheva ha evidenziato le quattro applicazioni che consentono l'invio di messaggi senza la necessità di connettersi al Wi-Fi.Serval MeshQuesta applicazione Android ha lo scopo di creare connessioni dirette tra i telefoni cellulari su reti Wi-Fi senza avere un segnale. Inoltre, è possibile utilizzarlo tramite bluetooth.Serval Mesh è il prodotto principale del progetto Serval e si può scaricare direttamente dal loro sito web.BridgefyQuesto servizio di messaggistica permette di inviare messaggi a 70 metri di distanza con l'uso di Wi Fi oppure bluetooth.Bridgefy è una società di software messicana fondata nel 2014 che ha uffici in Messico e negli Stati Uniti. È dedicato allo sviluppo di tecnologie di rete per applicazioni mobili.HikeOltre alla possibilità di chattare senza una connessione Internet, Hike Messenger, chiamata anche Hike Sticker Chat, ha molte funzioni aggiuntive, ha detto lo specialista.Si tratta di un'app di messaggistica istantanea multi-piattaforma gratuita e voice over IP lanciata nel 2012 dall'imprenditore indiano Kavin Bharti Mittal. Ora è di proprietà di Hike Private Limited.Signal OfflineIl nome di questa applicazione parla da sé. Inoltre, Signal Offline esegue la scansione dello spazio per cercare i dispositivi vicini.

