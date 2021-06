https://it.sputniknews.com/20210616/codogno-ha-0-casi-covid-19-prima-volta-dal-20-febbraio-2020-11762572.html

Codogno ha 0 casi Covid-19. Prima volta dal 20 febbraio 2020

Codogno raggiunge i zero casi di positivi al coronavirus. La prima volta che accade da quel triste 20 febbraio del 2020. Raggiante il sindaco della cittadina. 16.06.2021, Sputnik Italia

Da quel drammatico 20 febbraio 2020 che fece piombare nell’incubo della pandemia prima l’Italia e poi l’Europa, la cittadina di Codogno si risveglia Covid-free. Registrati zero casi di cittadini colpiti dal virus Sars-CoV-2.Su Facebook il sindaco scrive:“Un traguardo importante e un ulteriore passo avanti verso il ritorno alla normalità per la nostra comunità. La campagna vaccinale prosegue spedita, siamo ormai arrivati ad una percentuale del 63,15% un ottimo risultato che sta dando i suoi frutti. Avanti cosi!”E dopo le punte di 700 malati di Covid-19 al giorno e dopo essere stati la prima zona rossa d’Italia, ora il sindaco spera che questo zero resti tale sempre per riprendersi la vita in mano e tornare a vivere, ma in sicurezza aggiunge.Per il sindaco si è trattato anche di un bel regalo di compleanno, infatti martedì 15 giugno ha compiuto 37 anni.

