https://it.sputniknews.com/20210616/cina-oltre-due-dozzine-di-jet-militari-volano-vicino-lisola-di-taiwan-11775155.html

Cina: oltre due dozzine di jet militari volano vicino l'isola di Taiwan

Cina: oltre due dozzine di jet militari volano vicino l'isola di Taiwan

La questione di Taiwan è riemersa come un importante punto dolente nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti non appena il presidente Biden è entrato in carica a... 16.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-16T21:49+0200

2021-06-16T21:49+0200

2021-06-16T21:49+0200

taiwan

cina

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/10156934_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_a5bc30aab05b58c3a9e660839c46d262.jpg

L'ufficio affari di Taiwan della Cina ha esortato i poteri esterni a fare un passo indietro ed evitare di immischiarsi negli affari dell'isola, e ha invitato le forze politiche locali a fermare la loro retorica di "indipendenza".I commenti di Ma hanno seguito l'annuncio del Ministero della Difesa taiwanese martedì scorso su un record di 28 aerei dell'Esercito di liberazione popolare, tra cui combattenti, attacchi marittimi e bombardieri strategici, e aerei di allarme e controllo precoce che erano entrati nella cosiddetta "Air Defence Identification Zone (ADIZ)" di Taipei nello spazio di 24 ore, sorvolando le contese isole Pratas e vicino alla punta meridionale dell'isola.La Repubblica Popolare non riconosce l'ADIZ di Taipei e considera Taiwan stessa una parte inalienabile della Cina – allo stesso modo Taiwan rivendica formalmente la Cina continentale come suo territorio.Il PLAAF flyby di martedì è arrivato mentre gli Stati Uniti hanno schierato un altro gruppo di attacco nel contestatissimo Mar Cinese Meridionale, e tra i rapporti il fatto che il Pentagono stava considerando la creazione di una task force permanente nella regione del Pacifico per “contrastare la Cina”, aggiungendone alle centinaia di basi militari e alle truppe 130,000 che gli Stati Uniti hanno già nella regione".L'appoggio del G7 a TaiwanDomenica scorsa, i leader delle nazioni del G7 hanno rilasciato una dichiarazione criticando la Cina su una serie di questioni, tra cui Taiwan, sottolineando l'“importanza della pace e della stabilità” attraverso lo stretto di Taiwan. Il governo di Taipei ha accolto con favore la dichiarazione, dicendo che Taiwan era una "forza per il bene” nel mondo e promettendo di cercare ulteriore sostegno da altri paesi.La risposta di PechinoL'Ambasciata ha aggiunto di considerare la posizione del G7 su Taiwan e le situazioni nello Xinjiang e Hong Kong come una distorsione dei fatti che ha esposto le “sinistre intenzioni di alcuni paesi come gli Stati Uniti”.

https://it.sputniknews.com/20210608/pechino-attacca-la-vile-provocazione-politica-dei-senatori-statunitensi-a-taiwan-11650241.html

1

taiwan

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

taiwan, cina, mondo