Cina invierà la 1ª missione con equipaggio sulla nuova stazione spaziale

Cina invierà la 1ª missione con equipaggio sulla nuova stazione spaziale

16.06.2021

2021-06-16

2021-06-16T12:02+0200

2021-06-16T12:02+0200

I primi tre astronauti che voleranno al modulo centrale di Tianhe della stazione spaziale cinese saranno Liu Boming, Tang Hongbo e il comandante della missione Nie Haisheng. La missione sarà mandata in orbita a bordo del razzo vettore Long March 2F, che sarà lanciato alle 9:22 ora locale (03:22 ora italiana) dallo spazioporto di Jiuquan nel nord-ovest della Cina. La Cina ha inviato con successo il modulo principale del suo primo avamposto spaziale Tiangong alla fine di aprile. In generale, saranno necessarie 12 missioni per assemblare la stazione spaziale nell'orbita terrestre inferiore, con il completamento della costruzione entro il 2022.

