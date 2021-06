https://it.sputniknews.com/20210616/caso-saman-la-madre-le-invio-un-sms-trappola-per-farla-tornare-a-casa-11764071.html

Caso Saman, la madre le inviò un sms trappola per farla tornare a casa

Caso Saman, la madre le inviò un sms trappola per farla tornare a casa

La madre di Saman sarebbe pienamente coinvolta nella pianificazione del suo omicidio, lei avrebbe mandato alla figlia un messaggio esca per farla tornare a... 16.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-16T13:54+0200

2021-06-16T13:54+0200

2021-06-16T13:54+0200

omicidio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10169243_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_b06f2c4cfc5594fb0f13f2975a15e2be.jpg

La madre di Saman Abbas avrebbe inviato alla figlia un sms trappola per convincerla a tornare a casa dalla casa protetta dove si trovava per sfuggire al matrimonio combinato.Un messaggio che viene considerato una trappola dalla Procura di Reggio Emilia, per farla tornare e ucciderla.Il messaggio risalirebbe proprio al periodo in cui la ragazza risiedeva nella comunità protetta, dove era stata trasferita dopo la denuncia che aveva sporto contro i suoi genitori che volevano combinarle il matrimonio con un cugino.Così Saman il 22 aprile lasciò la casa protetta e tornò a casa, dove di lì a pochi giorni sarebbe stata uccisa dallo zio Danish Hasnain, sul quale pende un mandato di cattura internazionale.Anche la madre di Saman e il padre Shabbar, scappati in Paksitan dopo l’omicidio della loro figlia, sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio premeditato in concorso con lo zio.Sono indagati anche i cugini Nomanulhaq, ancora latitante, e Ikram ljaz, arrestato in Francia il 28 maggio ed estradato pochi giorni fa mentre tentava di scappare il Spagna.Al momento il corpo della giovane non è stato ancora ritrovato.

https://it.sputniknews.com/20210609/matrimoni-forzati-saman-e-quelle-ragazze-che-si-fa-finta-di-non-vedere-11674436.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

omicidio