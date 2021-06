https://it.sputniknews.com/20210616/brasile-bolsonaro-minaccia-di-porre-veto-a-disegno-legge-su-passaporti-covid-19-11767130.html

Brasile: Bolsonaro minaccia di porre veto a disegno legge su passaporti Covid-19

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro martedì ha minacciato di porre il veto al disegno di legge sui passaporti Covid-19, attualmente in discussione in... 16.06.2021, Sputnik Italia

Il progetto di legge propone un cosiddetto certificato di immunizzazione, che consentirà ai cittadini vaccinati l'accesso a vari eventi sportivi e culturali, crociere e parchi nazionali.Il disegno di legge è stato approvato dal Senato, la camera alta, ed è attualmente in discussione alla Camera dei Deputati.Bolsonaro è stato ripetutamente accusato di minimizzare i rischi pandemici, in quanto ha sfidato le restrizioni del coronavirus. Anche se lui stesso ha contratto il virus la scorsa estate, ha ripetutamente espresso scetticismo sui vaccini COVID-19 e solo di recente ha cambiato la sua posizione, dato che il Brasile è stato tra i leader mondiali in termini di infezioni cumulative.

