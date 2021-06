https://it.sputniknews.com/20210616/borrell-ue-dovrebbe-cooperare-ulteriormente-con-russia-su-questioni-globali-e-conflitti-regionali-11767645.html

Borrell: UE dovrebbe cooperare ulteriormente con Russia su questioni globali e conflitti regionali

Borrell: UE dovrebbe cooperare ulteriormente con Russia su questioni globali e conflitti regionali

16.06.2021

2021-06-16T16:35+0200

2021-06-16T16:35+0200

2021-06-16T16:35+0200

"Dovremmo impegnarci in uno stretto dialogo con la Russia per combattere il cambiamento climatico in vista della COP26 [la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici] a Glasgow e oltre", ha aggiunto.Borrell ha anche parlato a favore di "contatti positivi" con la Russia come parte della protezione degli interessi del blocco.Il funzionario ha continuato a delineare le aree di possibile cooperazione con Mosca."Se vogliamo rinvigorire il processo di pace in Medio Oriente, dobbiamo coinvolgere la Russia", ha detto Borrell.Secondo il capo della politica estera dell'UE, l'Unione europea dovrebbe sostenere la mobilità dei giovani russi incoraggiando gli scambi di studenti e facilitando le restrizioni sui visti.Ha inoltre osservato che potrebbe essere "interessante" incoraggiare tale mobilità essendo "generoso" nel rilascio dei visti e nel fornire finanziamenti ai russi per viaggiare e studiare in Europa. In questo modo, secondo Borrell, potrebbero imparare "cosa è l'Unione Europea e qual è il nostro modo di vivere".

