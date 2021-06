https://it.sputniknews.com/20210616/biden-opposto-a-sanzioni-contro-nord-stream-2ag-per-evitare-peggioramento-legami-con-germania-11762102.html

Biden opposto a sanzioni contro Nord Stream 2AG per evitare peggioramento legami con Germania

A maggio, gli Stati Uniti hanno inserito nella lista nera 13 navi russe e tre società coinvolte nella costruzione del Nord Stream 2, ma avrebbe rinunciato a... 16.06.2021, Sputnik Italia

nord stream 2

germania

europa

usa

Joe Biden ha rifiutato di schierarsi con quelli all'interno del Dipartimento di Stato degli USA che hanno sollecitato sanzioni contro Nord Stream 2 AG, che sta implementando il progetto del gasdotto Nord Stream 2 in Russia, quasi completato, così come il suo CEO Matthias Warnig, ha riferito il Washington Post. Joe Biden non era d'accordo con alcuni dei suoi aiutanti e legislatori all'interno del Partito Democratico, che cercavano una spinta più aggressiva per fermare il progetto, secondo fonti citate.I critici considerano il progetto congiunto tra la russa Gazprom e i giganti europei dell'energia come un grande colpo di stato geostrategico per il Cremlino, dotandolo del potere di brandire il gas come uno "strumento di coercizione". Mosca, che ha a lungo sostenuto che il gasdotto fosse un progetto puramente economico, ritiene che l'opposizione di Washington derivi da una posizione anticoncorrenziale, poiché gli Stati Uniti hanno suggerito agli alleati di acquistare invece il loro GNL. Secondo quanto riferito, la decisione del mese scorso di ritirarsi dalle sanzioni contro Nord Stream 2 AG e il suo CEO è stata particolarmente controversa. Il 46° POTUS ha apparentemente sostenuto che la mossa avrebbe infiammato le relazioni con l'alleato chiave, la Germania, che ha a lungo insistito sul fatto di voler vedere completato l'oleodotto da 11 miliardi di dollari. I tentativi di bloccare il gasdotto sono visti da Berlino, impegnato per il completamento del gasdotto nonostante le proteste di Washington, come una violazione della sua sovranità.Gli Stati Uniti hanno insistito sul fatto che Nord Stream 2 avrebbe aumentato la dipendenza dell'UE dal gas russo. Mentre le nazioni europee hanno ignorato le richieste di Washington e hanno proceduto con il progetto, l'America ha imposto sanzioni extraterritoriali all'oleodotto nel 2019.Più di recente, ha inserito nella lista nera 13 navi russe e tre aziende collegate al progetto, rinunciando alle sanzioni contro Nord Stream 2 AG, l'azienda dietro la costruzione del gasdotto, e il suo amministratore delegato Matthias Warnig.

