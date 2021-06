https://it.sputniknews.com/20210616/biden-mia-agenda-non-e-contro-la-russia-ma-per-il-popolo-americano-11773428.html

Biden: mia agenda non è contro la Russia, ma per il popolo americano

Il tanto atteso incontro tra il capo di Stato russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Joe Biden è durato circa tre ore e mezza. Il vertice odierno è... 16.06.2021, Sputnik Italia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto ai giornalisti dopo il suo incontro molto atteso con Putin di oggi che l'agenda della sua amministrazione è orientata sul popolo americano, sottolineando che "non è contro la Russia". "Gli ho anche detto che nessun presidente degli Stati Uniti potrebbe mantenere la fiducia del popolo americano se non si esprimesse a difesa dei nostri valori democratici, a difesa delle libertà universali e fondamentali di tutti gli uomini e le donne... è solo il Dna del nostro Paese".Altri argomenti di discussione sono stati la Siria, l'Iran, la Bielorussia e gli sforzi per scongiurare la crescita del terrorismo in Afghanistan mentre le truppe statunitensi proseguono il ritiro, che dovrebbe concludersi nel 20esimo anniversario degli attacchi dell'11 settembre.Descrivendo l'incontro nel suo complesso, il presidente degli Stati Uniti ha notato di "aver fatto quello che ero venuto a fare", osservando che è stato condotto in modo "positivo". "Non è stata intrapresa alcuna azione stridente", ha ricordato. "Dove non eravamo d'accordo, io non ero d'accordo e dicevo dove. Dove lui non era d'accordo, lo diceva. Ma non è avvenuto come in una spirale".Per quanto positivo possa essere stato il vertice di Ginevra, Biden ha sottolineato che anche se "non è stato un momento troppo conciliante", è stato anche "non un momento per un'altra guerra fredda". "Non la vuole [un'altra guerra fredda], non lo credo", ha detto Biden.

