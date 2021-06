https://it.sputniknews.com/20210616/baby-boom-di-nuove-stelle-simultaneo-tra-36-galassie-nane-lontane-luna-dallaltra---studio-11739506.html

'Baby boom' di nuove stelle simultaneo tra 36 galassie nane lontane l'una dall'altra - Studio

Ben tre dozzine di galassie nane lontane l'una dall'altra, hanno vissuto un "baby boom" simultaneo di nuove stelle e questa scoperta inaspettata sfida le attuali teorie su come si sviluppano le galassie.Secondo uno studio condotto dalla Rutgers University, le galassie a più di 1 milione di anni luce di distanza dovrebbero essere indipendenti rispetto a quando danno vita a nuove stelle. Tuttavia, galassie lontane fino a 13 milioni di anni luce hanno rallentato e poi contemporaneamente accelerato il loro tasso di nascita delle stelle.Secondo gli scienziati, la diminuzione simultanea del tasso di natalità stellare nelle 36 galassie nane è iniziata 6 miliardi di anni fa e l'aumento è iniziato 3 miliardi di anni fa. È interessante notare che per capire come crescono le galassie è necessario uno studio dettagliato di molti processi che le influenzano nel corso della loro vita (di miliardi di anni).Quando le galassie si scontrano o interagiscono, il tasso di natalità stellare può aumentare e le galassie possono smettere di creare nuove stelle se il gas, principalmente l’idrogeno che crea le stelle, viene perso.Il team di scienziati ha utilizzato due metodi per confrontare le storie di formazione stellare, uno utilizzando la luce delle singole stelle all'interno delle galassie e l'altro utilizzando la luce di un'intera galassia, inclusa un'ampia gamma di colori.L'autore principale ha anche affermato che il James Webb Space Telescope, che dovrebbe essere lanciato dalla NASA questo ottobre, sarà lo strumento ideale per aggiungere nuovi dati per scoprire quanto lontano dalla Via Lattea si sia esteso questo "baby boom".

