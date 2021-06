https://it.sputniknews.com/20210616/archeologi-russi-alle-prese-col-mistero-di-un-tempio-bizantino-in-siria-11775310.html

Archeologi russi alle prese col mistero di un tempio bizantino in Siria

Recentemente sul territorio di Apamea si sono svolti combattimenti nell'ambito del conflitto siriano. In questa zona per spostarsi serve grande attenzione: potrebbero esserci mine antiuomo nei campi, pertanto gli artificieri garantiscono la sicurezza degli scienziati. Gli scienziati raccolgono dati per progetti di restauro di monumenti architettonici distrutti durante la guerra contro i terroristi. Usando un drone, creano modelli 3D di complessi architettonici sia nel visibile che nell'infrarosso. Questi modelli dovrebbero servire come base per il restauro di vecchi edifici.Gli esperti russi hanno già raccolto informazioni digitali dettagliate sui monumenti paleocristiani in altre aree della Siria. Nella parte vecchia di Aleppo, hanno trovato una chiesa nascosta all'interno della madrasa medievale di Al-Halawiyya. Durante i combattimenti, diverse granate hanno colpito il tempio, ma, probabilmente, "il suo restauro inizierà nel prossimo futuro", ha osservato la Solovyova.Ad Apamea si trovano edifici di tre epoche diverse: antichità, Impero Bizantino e il Medioevo arabo. Sulla montagna, in particolare, sorge la fortezza araba Kaalat Al-Mudik. "Vorrei dire un grande grazie al contingente delle truppe russe in Siria, al Centro di difesa nazionale, al ministero della Difesa nel suo insieme, senza il loro aiuto la spedizione non avrebbe avuto luogo", ha aggiunto Solovyova.

