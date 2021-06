https://it.sputniknews.com/20210616/amministrative-calenda-a-roma-non-faro-accordi-con-nessun-partito-11763844.html

Amministrative, Calenda: "A Roma non farò accordi con nessun partito"

Amministrative, Calenda: "A Roma non farò accordi con nessun partito"

Entra nel vivo la campagna elettorale per la corsa al Campidoglio. Calenda annuncia: "Non farò accordi". E Gualtieri esclude alleanze con il M5S.

È convinto di arrivare al ballottaggio, Carlo Calenda. Dopo il mancato accordo con il Pd per il sostegno alla sua candidatura per la corsa al Campidoglio, il leader di Azione ieri ha detto ai volontari del suo partito che non farà “accordi” con altre forze politiche.A Roma, va avanti Calenda, “non c'è alcuna idea del trasporto pubblico, della chiusura del ciclo dei rifiuti, del decoro".Poi attacca lo sfidante di centrodestra, Enrico Michetti: “Dice banalità in radio”. E sui Dem, che definisce “ras” dice: “Danno patenti su destra, sinistra, democratico o antidemocratico”. La proposta di Michetti: "Turismo e grandi eventi per rilanciare la città"La sfida tra i candidati, insomma, è entrata ufficialmente nel vivo, con la nomina, la scorsa settimana del candidato di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, che correrà in tandem con il magistrato Simonetta Matone. Il rilancio dell’immagine della Capitale, ha aggiunto, passa per lo sviluppo del turismo ed i grandi eventi internazionali. L'incontro dei candidati alle primarie del centrosinistra nel palazzo occupatoIeri i candidati alle primarie del centrosinistra, invece, si sono confrontati sul palco dell’auditorium dello Spin Time Labs, l’ex sede Inpdap occupata in via di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, suscitando polemiche tra i leader del centrodestra, come Giorgia Meloni, che all'incontro dedica un post su Twitter. "Che dite, qualche giornalista porrà la fatidica domanda: “qual è la vostra ricetta per contrastare abusivismo e illegalità a Roma?", scrive provocatoriamente la leader di Fratelli d'Italia.“Non ci interessa parlare di apparentamenti e accordi”, replica Giuliano Pacetti, capogruppo del M5S in Campidoglio. “Noi – rivendica - continuiamo a lavorare sui temi e sulle proposte per la città”.

