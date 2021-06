https://it.sputniknews.com/20210616/adienne-pharmabiotech-lancia-la-produzione-di-prova-dello-sputnik-v-11772086.html

Adienne Pharma&Biotech lancia la produzione di prova dello Sputnik V

Adienne Pharma&Biotech lancia la produzione di prova dello Sputnik V

Adienne Pharma&Biotech ha lanciato la produzione del primo lotto di prova del vaccino russo Sputnik V nel suo stabilimento a Caponago, alle porte di Milano. 16.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-16T19:10+0200

2021-06-16T19:10+0200

2021-06-16T19:17+0200

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/11772982_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7c9f38bcc744c77d21946c7564408b21.jpg

Comunque, per produrre il vaccino Sputnik V, all’azienda non serve l’autorizzazione dell’AIFA, ma per distribuire e usare in Italia, certamente si. Ma lo scopo di Adienne Pharma&Biotech è produrre il vaccino russo, in conformità con tutti gli standard necessari.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Evgeny Utkin https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

Evgeny Utkin https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Evgeny Utkin https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus, coronavirus in italia