Von Der Leyen attesa a Roma: ecco quando arriverà il via libera al Pnrr italiano

Martedì prossimo la presidente della Commissione Ue dovrebbe arrivare nella Capitale per esporre al premier Mario Draghi i rilievi sul piano presentato dall'Italia. Entro fine luglio l'arrivo dei primi fondi.

Non c’è ancora l’ufficialità da parte della Commissione sulla data, eppure tutto sembra essere pronto per la visita a Roma della presidente Ursula Von Der Leyen, il prossimo martedì 22 giugno, per consegnare al premier Mario Draghi i rilievi delle istituzioni europee sul Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano. È il primo passo per l’avvio delle tranche iniziali del maxi finanziamento atteso dall'UE che potrebbero arrivare già nel mese di luglio. Il tour delle capitali europee, come si legge sull’ANSA, inizierà domani con Madrid e Lisbona e continuerà con Atene, Copenaghen e Lussemburgo. La prossima settimana potrebbe essere, quindi, la volta di Roma. La conferma dovrebbe arrivare entro la fine della settimana, visto che è ancora in corso l’esame del documento presentato dal governo italiano. A grandi linee, comunque, il programma della visita in cui dovrebbe essere annunciato il via libera dei vertici europei al piano, predisposto per rilanciare l’economia italiana e risollevare il Paese dagli effetti della pandemia, dovrebbe prevedere l’incontro con il premier e la visita di uno dei progetti finanziati proprio con i fondi del Recovery. Ma, come riferisce il Sole24Ore, anche se il via libera al Pnrr italiano dovesse arrivare la prossima settimana, non cambieranno le date di erogazione dei fondi. Il 15 per cento del finanziamento messo in campo dall’Ue, infatti, arriverà comunque entro fine luglio.

