Vaccini, Valle d'Aosta: giovane ricoverato con sospetta embolia polmonare dopo AstraZeneca

Il quadro clinico del 26enne per adesso si è stabilizzato. 15.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-15T21:29+0200

2021-06-15T21:29+0200

2021-06-15T21:29+0200

Un ragazzo di 26 anni, senza patologie pregresse, è stato ricoverato lunedì 14 giugno all'ospedale 'Parini' di Aosta con sospetta embolia polmonare. Giovedì scorso era stato vaccinato con AstraZeneca, per poi manifestare difficoltà respiratorie e un malessere via via peggiorato. Dopo la somministrazione di anticoagulanti, il quadro clinico risulta attualmente stabilizzato.Proprio ieri intanto il vaccino anglo-svedese è stato sospeso per gli under 60. Ricordiamo che l'Aifa ha dato ufficialmente il via libera alla vaccinazione mista, con richiamo per gli under 60 che avevano ricevuto la prima dose di AstraZeneca con un vaccino a mRna.

