Vaccini, Bassetti: "Ormai AstraZeneca in Italia è morto"

Per il virologo dell'ospedale San Martino di Genova la pessima copertura riservata dai media al vaccino anglo-svedese ne ha decretato la fine. Lo ha detto a... 15.06.2021, Sputnik Italia

astrazeneca

vaccinazione in italia

matteo bassetti

Bassetti ha parlato dei benefici della vaccinazione anche contro le nuove varianti, tra cui la Delta. Riguardo quella indiana, con la doppia dose siamo protetti "dalla morte al 100%, dal contagio variamo tra il 68% all'88%". Il virologo ha anche detto di non avere la scorta ma di essere monitorato in seguito alle costanti minacce di morte, estese anche ai suoi familiari, in seguito al suo spendersi a favore della vaccinazione. Bassetti sente di aver convogliato su di sé l'odio dei No Vax anche in seguito al basso profilo adottato dal ministero della Salute.

