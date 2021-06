https://it.sputniknews.com/20210615/usa-uomo-spara-alla-cassiera-per-richiesta-di-indossare-la-mascherina-11747146.html

USA, uomo spara alla cassiera per richiesta di indossare la mascherina

USA, uomo spara alla cassiera per richiesta di indossare la mascherina

Dopo una discussione con il cassiere, l'uomo ha lasciato il negozio senza acquistare nulla per poi tornare armato di pistola. 15.06.2021, Sputnik Italia

Nello stato americano della Georgia, nell'area di Atlanta, si è verificata una sparatoria in negozio.Victor Lee Tucker, 30, recatosi in un negozio di alimentari, è subito entrato in conflitto con la cassiera che gli ha chiesto di indossare la mascherina. La guardia indossava un giubbotto antiproiettile ed è stata ricoverata in condizioni stabili in ospedale.

