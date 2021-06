https://it.sputniknews.com/20210615/usa-esercito-richiede-quasi-30-milioni-di-dollari-per-sviluppare-munizioni-a-lungo-raggio-11758768.html

USA, esercito richiede quasi 30 milioni di dollari per sviluppare munizioni a lungo raggio

Le munizioni si propongono di sostituire il missile Spike, prodotto dalla società israeliana Rafael e che è stato presentato come una soluzione provvisoria. Questo missile ha una gittata di 30 chilometri ed è già stato testato su elicotteri d'attacco Apache AH-64E. L'esercito ha acquistato 170 missili Spike per 38,1 milioni di dollari e prevede di acquistare altri 179 missili nel 2022 per 44,7 milioni di dollari. Le munizioni a lungo raggio per i futuri elicotteri di servizio saranno fondamentali per attaccare le posizioni difensive nemiche al di fuori del loro raggio di rilevamento. L'esercito prevede di condurre valutazioni tecniche, nonché studi tecnologici, progettazione e sviluppo ingegneristici e test e integrazione di prototipi hardware nei primi anni del programma. Solo nell'ultimo trimestre del 2022 saranno selezionati "uno o più fornitori" per affinare e qualificare le munizioni nel quarto trimestre del 2023. Secondo i documenti di bilancio, la fase di sviluppo delle munizioni durerà fino al terzo trimestre del 2028. Nei documenti esaminati, l'Esercito non stabilisce una tempistica oltre la fase di sviluppo.

