Surreale combattimento aereo tra un F-35 e un Su-57 sorprende gli utenti di Internet - Video

Il pilota di un F-35 si espelle dal suo aereo con un lanciagranate anticarro in spalla per attaccare un Su-57 e tornare al suo posto. Una scena di 'Top Gun'?.. 15.06.2021, Sputnik Italia

Secondo i creatori del diciassettesimo episodio dell'iconica saga, che narra l'ipotetico conflitto bellico tra Stati Uniti e Russia, per vincere un combattimento aereo ravvicinato contro il caccia russo è sufficiente espellersi da quello americano e sparare una granata Carl Gustaf lanciatore su di esso. La parte più difficile è rientrare in cabina di pilotaggio, ma non è un problema per un pilota esperto!Le immagini della curiosa manovra non hanno lasciato indifferenti i videogiocatori. "Sembra un film di Bollywood"; "La cosa più interessante è il motivo per cui hai dovuto usare un lanciagranate obsoleto per abbattere un altro aereo se hai un caccia F-35 di quinta generazione super avanzato"; "Le leggi della fisica hanno abbandonato la chat", hanno commentato alcuni utenti di Twitter. 'Battlefield 2042' sarà disponibile per Xbox, Playstation e PC a partire dal 22 ottobre, ma ora può essere preordinato sul sito Web di EA Games. Avrà anche una versione beta aperta prima del lancio ufficiale.

video, videogiochi