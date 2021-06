https://it.sputniknews.com/20210615/sputnik-v-su-twitter-migliore-degli-altri-contro-la-variante-delta-11754750.html

Sputnik V su Twitter: migliore degli altri contro la variante Delta

Sputnik V su Twitter: migliore degli altri contro la variante Delta

Il vaccino russo contro il coronavirus è più efficace contro la variante Delta rispetto ad altri vaccini, secondo l'account Twitter ufficiale dello Sputnik V. 15.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-15T16:36+0200

2021-06-15T16:36+0200

2021-06-15T16:36+0200

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

coronavirus nel mondo

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/10398356_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aa64d434b2a3619f3dc5f0228be14779.jpg

"Sputnik V è più efficace contro la variante Delta, riscontrata per la prima volta in India, rispetto ad altri vaccini che hanno pubblicato dati su questo ceppo", hanno affermato gli sviluppatori su Twitter, citando una ricerca del Gamaleya Research Center inviata per la pubblicazione a una rivista scientifica internazionale.In precedenza, il direttore del centro, Alexander Gintsburg, ha dichiarato a Sputnik che il Gamaleya Research Center for Epidemiology and Microbiology sta studiando l'efficacia del vaccino Sputnik V contro il ceppo "moscovita" del coronavirus, presumibilmente il vaccino proteggerà anche da questa variante di Covid-19. Nell'agosto 2020, il Ministero della Salute russo ha registrato il primo vaccino al mondo per la prevenzione del Covid-19, sviluppato dal Centro nazionale di ricerca per l'epidemiologia e la microbiologia di Gamaleya, lo Sputnik V. Il farmaco è ora approvato in 67 paesi con una popolazione totale di oltre 3,4 miliardi di persone. L'efficacia del vaccino è provata del 97,6% sulla base dell'analisi dei dati su 3,8 milioni di russi vaccinati, che è superiore ai dati pubblicati in precedenza dalla rivista medica The Lancet (91,6%), secondo il Russian Direct Investment Fund (RDIF) e NICEM Gamaleya .

1

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus, coronavirus nel mondo, russia