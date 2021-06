https://it.sputniknews.com/20210615/scienziati-temono-effetto-domino-disastroso-in-caso-di-aumento-delle-temperature-di-2-gradi-11755265.html

Scienziati temono effetto domino disastroso in caso di aumento delle temperature di 2 gradi

2021-06-15T19:39+0200

2021-06-15T19:39+0200

2021-06-15T19:39+0200

I risultati delle previsioni pubblicate sulla rivista Earth System Dynamics non sembrano confortanti.Gli autori del lavoro hanno creato un algoritmo per calcolare i possibili scenari di sviluppo in caso di innalzamento climatico. Dei tre milioni di scenari possibili, generati dal computer, circa il 30% di questi hanno condotto ad un effetto domino tale da provocare cambiamenti irreversibili delle condizioni naturali sul nostro pianeta.L’innesco delle reazioni a catena in ogni caso, dicono i modelli matematici, sarebbe originato dallo scioglimento delle calotte glaciali in Antartide e Groenlandia. Nella peggiore delle ipotesi il flusso di acqua dolce proveniente dal ghiaccio sciolto raffredderà e interferirà con le correnti calde dell’Atlantico, causando raffreddamento dell’Europa occidentale e diminuzione delle precipitazioni nella fascia tropicale, a seguito della quale la foresta amazzonica potrebbe trasformarsi in una savana. Tali cambiamenti finirebbero per influenzare la vita di almeno un 40% della popolazione mondiale, principalmente nelle zone costiere.In Russia si stanno sviluppando e attuando misure per ridurre le emissioni di anidride carbonica e proteggere l'ambiente. A novembre, il presidente Vladimir Putin ha incaricato il governo di garantire entro il 2030 una riduzione delle emissioni di gas serra fino al 70% rispetto ai livelli del 1990 e di creare una strategia per lo sviluppo di un Paese a basse emissioni entro il 2050.

