"Sarà un suicidio": Esperti avvertono la UE sul rischio seguire piano Biden contro Russia e Cina

Il tentativo dell'amministrazione Biden di contrastare una parte riemergente del mondo sembra condannato, poiché il cosiddetto "momento unipolare" non può più... 15.06.2021

Lunedì, il presidente Joe Biden ha incontrato i leader della NATO al vertice di Bruxelles del 2021, dove ha descritto l'impegno degli Stati Uniti nell'alleanza militare come "un sacro obbligo". Una dichiarazione finale dell'incontro ha sottolineato la "minaccia" posta dalla Russia così come le "sfide" causate dalla Cina.In precedenza, sabato, lo stesso presidente degli Stati Uniti e gli stati membri del G7 hanno annunciato la partnership Build Back Better World (B3W), un apparente concorrente della ‘Belt and Road Initiative’ (BRI), la ‘Nuova Via della Seta’, il multimiliardario progetto cinese, in atto dal 2013. Entrambi gli annunci sono stati fatti mentre la Casa Bianca cerca di riaffermare ai suoi alleati che "l'America è tornata" al timone della politica globale.Le critiche Per prima cosa la scelta della formulazione della Casa Bianca per il suo impegno NATO non è una buona notizia, osserva Fabio Massimo Parenti, ricercatore e professore di economia politica globale, riferendosi all'espressione di Biden "sacro obbligo".Il mese scorso l'UE ha temporaneamente sospeso la ratifica dell'accordo globale UE-Cina sugli investimenti (CAI) che mirava ad allentare le barriere commerciali tra il blocco europeo e la Repubblica popolare per le preoccupazioni sui "diritti umani". In precedenza, i falchi statunitensi avevano ripetutamente criticato i paesi europei per aver concluso un accordo redditizio con la Cina alle spalle di Washington. Il piano del B3W sarebbe quello di competere con il monumentale progetto BRI della ‘Nuova Via della Seta’ ma "il problema con questa logica piuttosto arrogante è che non è chiaro come verrà finanziato esattamente il piano Biden spiegato vagamente, con il presidente degli Stati Uniti che si fa nemici con le grandi imprese aumentando le tasse su queste, mentre la sfiducia del pubblico in generale nei confronti delle grandi imprese e delle banche sta crollando", ha affermato a sua volta Adriel Kasonta, analista di affari esteri con sede a Londra ed ex presidente dell'International Affairs Committee presso Bow Group, il più antico think tank conservatore del Regno Unito."Come Joe Biden ha chiarito anche questa volta al vertice del G7 in Cornovaglia 'L'America è tornata' è diventato il nuovo-vecchio tema dell'impegno dell'America con il mondo, in contrasto con il mantra del suo predecessore "America first", osserva ancora Kasonta.Tuttavia "gli Stati Uniti sono privi di una strategia chiara e di lungo termine per poter competere con una parte del mondo riemergente", aggiunge Parenti. "Il meglio che hanno proposto è un piano di investimenti sulle infrastrutture per il mondo in via di sviluppo. È nuovo? No. È chiaro, stanno cercando di emulare il piano BRI, riconoscendo di fatto le ragioni e il successo dell'iniziativa cinese".

