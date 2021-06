https://it.sputniknews.com/20210615/raffica-di-sbarchi-in-italia-ma-lue-fatica-a-mettere-in-campo-una-strategia-sullimmigrazione-11755902.html

Raffica di sbarchi in Italia, ma l'Ue fatica a mettere in campo una strategia sull'immigrazione

Da Bruxelles e Berlino solidarietà al nostro Paese, ma l'Europa fatica a trovare una soluzione per i flussi migratori. Nel frattempo sono decine gli sbarchi a Lampedusa e in Sardegna.

2021-06-15T17:44+0200

immigrazione

europa

italia

Ma allo stesso tempo, dice ancora il numero uno dell’Eurocamera aprendo i lavori della conferenza su migrazione e asilo, citato dall'Ansa, bisogna “tornare a pensare ad un'azione comune dell'Unione europea nel Mediterraneo per salvare le persone” e ad “un meccanismo europeo di ricerca e salvataggio in mare".Nelle scorse settimane per affrontare il problema si è parlato di una riedizione degli accordi di Malta. E ad appellarsi per “trovare un accordo al più presto sul Patto Ue per la migrazione e l'asilo a prescindere dagli orientamenti di partito e dalle nazioni”, era stato anche il vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, durante la Conferenza interparlamentare sulla gestione della migrazione e dell'asilo nel Vecchio Continente. Il rischio, altrimenti, aveva detto Schinas, come riferisce Il Giornale, è quello di fare il gioco dei trafficanti di uomini. Gli Stati europei, però, finora sembrano essere sordi alle richieste di aiuto dei Paesi più colpiti dai flussi migratori. E non solo quelli di Visegrad, da sempre contrari ad accogliere quote di richiedenti asilo. Ieri, come si legge sempre sul Giornale, il presidente del Bundestag, Wolfgang Schauble, ha ribadito di non voler abbandonare “i Paesi che hanno frontiere esterne dell'Unione europea”. “Non possiamo non trovare una soluzione univoca”, ha detto. E infatti, Parigi e Berlino, due settimane fa, si sono affrettate a riaffermare il proprio diritto a respingere i cosiddetti “dublinanti” nel Paese di primo approdo, ovvero l’Italia, per bloccare i movimenti secondari. Le forze dell’ordine stanno procedendo ad identificarli e a sottoporli ai test per il Covid, mentre il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, chiede di essere ricevuto dal premier Draghi. “Si continua di fatto a gestire solo l'accoglienza, facendolo con la logica dell'emergenza continua", recrimina il primo cittadino, citato da RaiNews24. Ma quello delle Pelagie non è il solo fronte caldo. Altre 41 persone sono sbarcate oggi in Sardegna dopo aver preso il largo dalle coste algerine. Poi ci sono le navi delle Ong: la Geo Barents di Medici Senza Frontiere chiede all’Italia un porto sicuro per i 410 migranti salvati nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Un’altra Ong, Open Arms, va in pressing sul governo denunciando il respingimento in Libia di 200 migranti. Dall’Europa, però, nonostante gli sforzi del governo italiano, non sono arrivate ancora proposte concrete per affrontare il problema.

europa

