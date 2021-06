https://it.sputniknews.com/20210615/questa-italiana-ha-passato-meta-pandemia-al-circolo-polare-artico---foto-11738655.html

Questa italiana ha passato metà pandemia al Circolo Polare Artico - Foto

Questa italiana ha passato metà pandemia al Circolo Polare Artico - Foto

Valentina Miozzo, una guida turistica italiana, ha deciso di approfittare della pandemia per scambiare la sua soleggiata regione dell'Emilia Romagna con una...

Il suo lavoro fino a quando la pandemia ha distrutto il turismo in tutto il mondo era quello di accompagnare gli italiani nei viaggi, e persino di blog sui viaggi sostenibili in Italia, ed era anche molto attiva su Instagram. Ed è proprio lì che si è presentata l'occasione.È stata contattata sul social da una guest house nell'Artico. Volevano che lo gestisse lei. Ha accettato senza pensarci due volte. Un mese dopo era già a Kongsfjord, a più di 3.860 chilometri dall'Emilia Romagna, dove "il supermercato più vicino è a 40 chilometri" e "l'ospedale, a quasi 321 chilometri". Il clima articoIl clima nell'estremo nord della Norvegia non perdona. Venti a 120 km/h e ghiaccio ovunque, "quindi è difficile muoversi". Soprattutto quando si ha la necessità di raggiungere un negozio di alimentari, poiché è necessario che le strade siano percorribili, poiché sono delimitate da scogliere e quando il tempo non favorisce lo spostamento, diventa impossibile muoversi.Anche il suo corpo ha dovuto abituarsi a tutto questo. "Dicembre e gennaio sono stati due mesi di oscurità", ha detto, poiché le notti polari durano tutto il giorno. "Non avevo aspettative", dice. "Non c'è tramonto per due mesi e il corpo non accetta che sia notte."Distanziamento globaleDire che viveva completamente isolata sarebbe inesatto. Kongsfjord è, nonostante la sua posizione, una città multiculturale. Gli abitanti sono 28, e sono "tedeschi, lettoni, italiani e thailandesi" oltre che locali. In tutta la pandemia non è stato registrato un solo caso di Covid-19, quindi in sette mesi non ha dovuto indossare la mascherina. Per questo non sorprende che abbia paura che a poco a poco il mondo si riapra e che il suo angolino non sia più così isolato.Vita post-KongsfjordIl suo contratto alla guest house è scaduto ad aprile, ma è ancora in questa cittadina norvegese perché la sua esperienza "è stata bellissima". Ha affittato una casa, ma ormai è consapevole che dovrà andarsene. Ma non necessariamente in Italia. Vuole prima visitare l'arcipelago delle Svalbard, l'insediamento abitato più settentrionale del mondo. Andrà poi alle Isole Lofoten a sud, dove continuerà a lavorare in un'altra guest house. In autunno, quando spera che la pandemia sarà già passata, tornerà in Italia.

