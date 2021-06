https://it.sputniknews.com/20210615/putin-definisce-la-nato-un-residuo-della-guerra-fredda---video-11758269.html

Putin definisce la Nato un "residuo" della guerra fredda - Video

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito la Nato un residuo della guerra fredda durante la sua intervista con la NBC americana. 15.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-15T20:31+0200

2021-06-15T20:31+0200

2021-06-15T20:31+0200

"Per quanto riguarda la Nato, l'ho detto molte volte: è un residuo della guerra fredda. La Nato è nata durante il periodo della guerra fredda, ma perché esista oggi non è molto chiaro. C'è stato un momento in cui dicevano che si sta trasformando, questa organizzazione, ora è come se in qualche modo se lo siano dimenticati", il sito web del Cremlino cita le parole del presidente russo rilasciate in un'intervista all'emittente statunitense NBC.

