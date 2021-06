Putin: da Cina nessuna minaccia, a Pechino Russia non è chiamata "nemico"

"Con la Cina negli ultimi anni e negli ultimi decenni abbiamo sviluppato un rapporto di partenariato strategico, che non abbiamo mai raggiunto in precedenza nella storia dei nostri Paesi. Un alto livello di fiducia e cooperazione, in tutti i settori: in politica, nell'economia, nella tecnologia, nella cooperazione tecnico-militare. Non crediamo che la Cina rappresenti una minaccia per noi. È un Paese amico. Non ci chiama nemico, come hanno fatto negli Stati Uniti", le parole di Putin sono riportate sul sito web del Cremlino.