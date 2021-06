https://it.sputniknews.com/20210615/perche-non-si-deve-tagliare-pelo-ai-cani-destate-e-come-aiutarli-contro-lafa-parola-al-cinofilo-11723907.html

Perché non si deve tagliare pelo ai cani d'estate e come aiutarli contro l'afa: parola al cinofilo

Bagnare naso e zampe con acqua fresca, rinunciare alle attività sotto i raggi del sole e cambiare gli orari per portare a spasso sono modi di aiutare il cane a... 15.06.2021, Sputnik Italia

"Prima di tutto bisogna ricordare che il pelo protegge il cane dai raggi di sole diretti e dal surriscaldamento. Non si deve tagliare il pelo del cane a zero o accorciarlo, in quanto ciò esporrebbe il cane al rischio di ustioni o colpi di calore. Con l’afa è sufficiente pettinare più spesso il sottopelo e inumidire le zampe e il naso con acqua fresca", ha raccontato il cinofilo. L'esperto suggerisce inoltre di rivalutare gli orari di attività dell'animale: portarlo a spasso la mattina presto oppure nella tarda serata. Se preferite comunque passeggiate durante il pomeriggio, è necessario evitare l’asfalto bollente e stare sotto l'ombra. Sono da evitare anche gli esercizi fisici sotto il sole cocente.Parlando del periodo estivo, Golubev suggerisce di non dar troppo da mangiare ai cani, perché in questi giorni gli animali si muovono di meno e consumano meno energie, e di controllare che abbiano sempre accesso all'acqua fresca.

