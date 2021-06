https://it.sputniknews.com/20210615/pechino-avverte-nato-non-esagerare-teoria-di-minaccia-della-cina-su-scia-del-vertice-2021-11746035.html

Pechino avverte NATO, non esagerare "teoria di minaccia della Cina" su scia del vertice 2021

Lunedì, dopo il vertice dell'alleanza a Bruxelles, i leader della NATO hanno esortato Pechino ad agire in linea con i suoi impegni internazionali. 15.06.2021, Sputnik Italia

La missione della Cina nell'Unione Europea ha invitato la NATO a smettere di esagerare la "teoria della minaccia della Cina" dopo che i leader del gruppo hanno affermato che il paese presenta "sfide sistemiche", come citato da ANSA. Hanno detto che la crescente influenza della Cina potrebbe presentare sfide che l'alleanza militare dovrà affrontare insieme.I leader della NATO hanno concordato durante il vertice di Bruxelles di lavorare a un nuovo concetto strategico che guiderà il suo approccio alla Russia, alla Cina e alle minacce e sfide emergenti. Sarà preparato per l'adozione in occasione del prossimo vertice in Spagna nel 2022.

